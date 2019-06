Und dann auch noch auf Englisch Helene Fischer überrascht mit neuem Song

Für den Kinofilm "Traumfabrik" hat sich Fischer trotz persönlicher Pause dazu hinreißen lassen, vor das Mikrofon zu treten. Sie steuerte den Titelsong "See you again" bei. Eine erste Hörprobe gibt es bei Instagram. Ihre Ausnahme erklärt die 34-Jährige wie folgt: "Gerade als ich nichts erwartet hatte, bekam ich die Anfrage. [...] Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt!" Der Film, der ab 4. Juli in den Kinos zu sehen ist, sei "einfühlsam, berührend, lustig und einfach toll".