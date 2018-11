Neues Tattoo für Carmen Geiss

Carmen Geiss will sich ein altes Tattoo überstechen lassen - am liebsten schmerzfrei und in Trance. Hypnotiseur Martin Bolze schaut in ihre Seele und sie begeben sich gemeinsam auf eine mentale Reise zurück in Carmens Kindheit. Was plaudert die Millionärsgattin aus und wie reagiert Tochter Shania?