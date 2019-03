Freimann - Von "menschenunwürdigen Zuständen" ist die Rede, wenn es um das Ankerzentrum in der Funkkaserne geht. Der Bayerische Flüchtlingsrat berichtet, dass vermehrt Menschen von dort an andere Standorte, etwa Fürstenfeldbruck, verlegt werden. Jetzt fordern die Stadtrats-Grünen, dass besonders schutzbedürftige Flüchtlinge stattdessen schnell und unbürokratisch in Einrichtungen der Stadt wechseln können.