Der Katholikenrat schimpft über die "nackerte Unkultur"

Vor allem Jugendliche entdeckten einen ganz besonderen Kick: Sie warfen sich an der Prinzregentenstraße, wo jetzt die Surfer bestaunt werden, in die Strömung. Am Tivolipark, bevor der Eisbach über ein Gefälle stürzt, stiegen sie ans Ufer und direkt in die Trambahn ein, um zum Startplatz ihrer Schwimmstrecke zurückzufahren. Ans Bezahlen dachten sie nicht, Nackten kann man ja bekanntlich nicht in die Tasche greifen.