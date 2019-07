München - Tragischer Unfall am Ostbahnhof: Am Mittwoch (3. Juli), gegen 11.20 Uhr, wollte eine 83-jährige Frau die U5 an der Haltestelle Ostbahnhof verlassen. Dabei stieß sie wohl mit einem unbekannten Mann zusammen, der in die U-Bahn steigen wollte.