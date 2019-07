Unauffindbares Beweismittel Handy verschwunden: Wird das Verfahren gegen Kevin Spacey eingestellt?

Schauspieler Kevin Spacey (59, "House of Cards") steht derzeit in den USA vor Gericht. Ihm wird sexuelle Nötigung vorgeworfen. Der Hollywood-Star soll 2016 einen damals 18-jährigen Jungen alkoholisiert und anschließend unsittlich berührt haben - was Spacey bis heute bestreitet. Das Verfahren nahm nun eine überraschende Wende: Wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten, machte Kläger William Little bei einer Anhörung am Montag auf der Insel Nantucket, im US-Bundesstaat Massachusetts, von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.