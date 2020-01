Außer Hörweite wird weiter gelästert. "Prinzessin, ich dreh durch! Sie ist so eine Diva! Was glaubt sie, wer sie ist! Unvorstellbar!", regt sich Sven auf. Elena ist genauso geladen: "Alter Opa, will mir was sagen. Der könnte mein Vater sein. Was denkt er, wer er ist!"

Claudia Norberg muss das Dschungelcamp verlassen

Die Reihen im Dschungelcamp lichten sich. Nach Anastasiya Avilova wählen die Zuschauer Claudia Norberg raus, die das Promi-Lager im australischen Busch verlassen muss.

