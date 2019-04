Wo kann man noch günstig mieten?

In Moosburg an der Isar (9,40 €/m²), Grafing bei München (11,20 €/m²) und trotz des Aufschlags auch noch in Dorfen (9,50 €/m²) ist die monatliche Mietbelastung etwas geringer. Hier stellen Vermieter bei Neuverträgen oft 30 bis 40 Prozent weniger in Rechnung.

Ebenfalls gute Nachrichten gibt es laut dem Report für die Mieter aus Starnberg, Erding und der Gemeinde Taufkirchen. Hier fällt der Anstieg der Mieten im Fünfjahresvergleich mit 17,8 Prozent bis 19,0 Prozent ein wenig moderater aus.

Aber: "Konkrete Anzeichen, die für eine allgemeine Trendwende sprechen, lassen sich bislang nicht ausmachen. Ähnlich wie beim anhaltenden Immobilienboom ist der Gipfel bei den Mieten vielerorts noch nicht in Sicht", sagt Homeday-Geschäftsführer Steffen Wicker.

Wohnungen kaufen in der Region

Wer sich trotz steigender Immobilienpreise für den Kauf einer eigenen Wohnung entscheidet, der hat in Dorfen und Moosburg an der Isar bei Quadratmeterpreisen ab 3.430 Euro die besten Karten. Deutlich höhere Summen für die eigenen vier Wände werden in München (7.110 €/m2), der Gemeinde Neubiberg (5.930 €/m2) und Garching bei München (5.860 €/m2) aufgerufen.

Während die teuersten Häuser der Region in der Gemeinde Gräfelfing (8.150 €/m2), München (7.060 €/m2) und Starnberg (6.800 €/m2) stehen, führt der Weg in Dorfen und Moosburg an der Isar (ab 3.350 €/m2) ein wenig günstiger ins eigene Heim.

