"Der ganze Charakter der Straße wird sich ändern", sagt Baumgartl. Noch kann man über den Schaufenstern der neuen Galerie den Schriftzug des alten Bettenladens lesen, der hier vor Baumgartl war. Doch das Galerieschild ist bereits angebracht, bald will Baumgartl Eröffnung feiern. Anfang dieser Woche brachten seine Angestellten noch die letzten Bilder aus einem alten Lager in der Briennerstraße in die neue Galerie.

Das Bilderlager war übriggeblieben, aus einer Zeit, in der Baumgartl dort eine Galerie hatte. An sie hat Andreas Baumgartl keine guten Erinnerungen, "Das war wirklich ein Fehler", sagt er. "Ein Raum im Keller, kein Tageslicht." In der neuen Galerie in der Prannerstraße hat Baumgartl bald sieben neue Schaufenster, durch die das Licht hereinströmt.

Noch hängen hier Planen, doch schon sehr bald sollen dort die ersten Gemälde ausgestellt werden. "Mehr Kunst in München", sagt Andreas Baumgartl, kurz bevor er wieder zurück in seine alte Galerie geht. "Das ist in Zeiten von Corona doch wirklich eine schöne Nachricht."

