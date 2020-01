Die schwarzen Sitzbänke, die die Bühne fast wie in einem Amphitheater umringen, hat der Leiter des Festspielhauses aus Neuperlach mitgebracht. "Wir müssen die aber noch einmal neu zusammenbauen", erklärt er. "So ganz passt das alles noch nicht zusammen." Auch im Raum neben der Bühne wird noch gebaut: Hier sollen die Gäste künftig an einer kleinen Bar mit Erfrischungen und Snacks versorgt werden. "Wir haben dafür unsere alte Küche aus Neuperlach mitgebracht", sagt von Ahnen. "Aber hier passt das alles nicht so ganz hinein." Das Theaterbistro wird daher erst im Februar eröffnet.