München - Kamerateams, Journalisten, Tierpfleger und allen voran der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) drängen sich durch die engen Gänge der Reptilienauffangstation in der Kaulbachstraße 37. Da ist Vorsicht geboten, denn in den Terrarien werden neben kleinen Schildkröten, Brillenkaimane und Königsphytons gehalten. Über 1.000 Tiere befinden sich derzeit im Keller des Gebäudes der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Schnell wird deutlich, dass es hier nicht an Reptilien, aber erheblich an Platz mangelt.