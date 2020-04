"Wir beklagen uns nicht. Wir haben ja uns, die Familie"

Ein Kraftakt für alle. Aber auch einer, der der Familie Mut spendet. "Uns ist noch immer etwas eingefallen", sagt Klaus Over. Nicht stehenbleiben, kreativ werden – so lässt sich das Familiencredo zusammenfassen. "Wir beklagen uns nicht. Wir haben ja uns, die Familie." Darüber hinaus sind die Overs sehr zufrieden mit der Politik und der Regierung in Deutschland – "wir sind glücklich, dass wir in Deutschland leben. Die Landesregierungen tun alles, was möglich ist."

Was Benni angesichts des Ausnahmezustands schon schmerzt: Seine Termine rund um die Rettung von Orang-Utans ruhen vorerst. 40 Besuche in Schulen für das ganze Jahr wurden vorsorglich abgesagt.

Online-Projekte für Risikopatienten

Aber sie wären eben nicht die Overs, wenn sie nicht schon neue Ideen hätten: Sie planen gerade Online-Projekte, um andere Risikopatienten zu erreichen. "Momentan sind wir dabei, ein geeignetes Format für Online-Veranstaltungen via Skype für Altenheime anzubieten", schreibt Benni der AZ in einer E-Mail. Das Sprechen fällt ihm schwer. "Mit meinen Projekten möchte ich gerne meinen Beitrag leisten auf dem Weg in eine ‚neue Normalität‘, in der die Menschen achtsam miteinander umgehen werden, in der sich Profitziele und Gier dem achtsamen Umgang mit Natur und Umwelt unterordnen werden. Denn wir haben doch nur diese eine Erde", schreibt er weiter.

Sein Wunsch für die Zeit während und nach Corona: "Ich wünsche mir aber auch, dass die Risikogruppen bei allen Maßnahmen nicht vergessen werden; sie mit Schutzmaterial versorgt werden und auch, dass diese Gruppe in irgendeiner Art und Weise am Leben teilhaben kann; vor allem, wenn das öffentliche Leben draußen wieder pulsiert."

Am Ende seines Quarantäne-Videos blickt Benni siegessicher in die Kamera und lässt seine Zuschauer wissen: "Corona schaffe ich auch!"

Einrichtungen wie Seniorenheime und auch Schulen, die an Online-Projekten Interesse haben, können sich bei der Familie unter der Telefonnummer 01608893914 melden.

