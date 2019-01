Diese positive Tendenz führte Jacobs auch in einem Beispiel an: So wurden an der Fürstenrieder Straße vom Landesamt für Umwelt NO2-Werte von 60 Mikrogramm errechnet, die Stadt München hingegen hat für die ersten drei Quartale 2018 einen Mittelwert von 37 Mikrogramm gemessen. Damit würde der Wert hier unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm liegen. "Insbesondere in den Wohngebieten liegen die gemessenen Werte deutlich unter dem Grenzwert", so Jacobs weiter.