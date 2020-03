"Nein, überhaupt nicht", sagt Naidoo darin auf die Frage, ob er Dieter Bohlen oder RTL die Statements nach seinem Rauswurf übel nehme. "Ich denke, die müssen einfach nur tun, was sie tun müssen um die Show weiterzumachen. Da kann man dann, glaube ich, mit so einer Meinung, die ich da vertrete, wahrscheinlich nicht so gut agieren. Aber das nehme ich niemandem übel. Ich muss aber trotzdem einfach weiterhin zu meiner Meinung stehen und meine Meinung sagen können. Und wenn ich dadurch Nachteile habe, dann ist das halt so."