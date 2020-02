Umstrittener Mobilitätsanbieter Uber: Weiterfahrt in Kirchheim trotz Verbots

Uber und Kirchheim wollen weiter machen

Beide Partner wollen das Angebot ausweiten. Auf Wunsch der Anwohner habe man einen telefonischen Ansprechpartner geschaffen und wolle das Buchen via iPad im Rathaus ermöglichen, so Weigler. So sollten Menschen ohne Smartphone angesprochen werden. Außerdem von Uber angedacht: ein Mobilitätsbudget, um Fahrten für Senioren kostenlos anzubieten. Kirchheim sei "mit die älteste Kommune im Landkreis München", erklärte Böltl. Der Altersschnitt liegt bei 45 Jahren. Weiter sei denkbar, das Angebot in das Ein-Euro-Ticket der Gemeinde zu integrieren, mit dem diese im Vorjahr einen Anreiz zur Nutzung des Nahverkehrs geschaffen hatte.