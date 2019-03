Isabella ist die Tochter von Tom Cruise und Nicole Kidman

In einem offenen Brief, der auf dem Scientology-kritischen Blog "The Underground Bunker" veröffentlicht wurde, berichtet Isabella von ihren Erfahrungen. In ihrer Aufgabe bei Scientology gehe sie vollkommen auf, endlich mache das ihr Leben vollkommen: "Ich habe mein Prüfungs-Abenteuer begonnen. Wow, darauf war ich wirklich nicht vorbereitet! Das war es, nachdem ich gesucht hatte. Das fehlende Glied. Endlich hat alles angefangen, Sinn zu machen."