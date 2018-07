Umstände noch unklar Ehemaliger NHL-Spieler Ray Emery mit nur 35 Jahren ertrunken

Emery spielte während seiner Profikarriere mehrere Jahre in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Mit den Chicago Blackhawks gewann er 2013 den Stanley Cup. In einer Stellungnahme teilte der Klub via Twitter mit: "Mit großer Trauer haben die Chicago Blackhawks die Nachricht über den Tod von Ray Emery aufgenommen. Unser herzliches Beileid für seine Familie und Freunde. Die Blackhawks werden sich an Ray als glühenden Wettkämpfer, tollen Teamkollegen und Stanley-Cup-Champion erinnern."