München - Seit dem Frühjahr 2018 testet die S-Bahn in München in einem ihrer Züge kostenloses WLAN. Mit dem Angebot sollen bis Ende 2020 alle 238 S-Bahnen, die in und um München herum unterwegs sind, ausgestattet werden. Das bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin der AZ auf Anfrage.