Umgerechnet mehr als 86.000 Euro George und Amal Clooney spenden für Migrantenkinder

Sie möchten ihren Kindern in die Augen sehen können

Eine besondere Motivation für die großzügige Spende seien ihre Zwillinge Ella und Alexander (1), wie sich aus einem offiziellen Statement der Clooneys unschwer herauslesen lässt. "Irgendwann in der Zukunft werden unsere Kinder uns fragen, ob es wahr ist, dass unser Land wirklich Eltern ihre Babys weggenommen und diese in Gefangenenlager gesteckt hat. Und wenn wir Ja sagen, werden sie uns fragen, was wir dagegen unternommen haben, was wir gesagt haben, auf wessen Seite wir gestanden sind." Zwar könnten sie nicht Trumps Politik ändern, "aber wir können dabei helfen, die Opfer dieser zu verteidigen."