Umgeben von Familie und Freunden Samba-Legende Beth Carvalho in Rio de Janeiro verstorben

Die legendäre Samba-Sängerin Beth Carvalho ist tot. Sie verstarb am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr, wie auf ihrer offiziellen Facebook-Seite bestätigt wird. Carvalho sei in ihren letzten Stunden in Rio de Janeiro von Familie und Freunden umgeben gewesen. Die Sängerin hinterlasse "ein wertvolles Erbe für die brasilianische Musik". Sie werde "für ihren Kampf für die Kultur und das brasilianische Volk unvergessen" bleiben.