Umfrage: Stromkosten werden überschätzt E-Bikes beliebt: Die Hälfte der Deutschen möchte aufsteigen

Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle

Über die Gründe für die Anschaffung eines Elektrofahrrads gaben die meisten Besitzer (67 Prozent) an, dieses in ihrer Freizeit zu nutzen. 66 Prozent setzen auf Bewegung an der frischen Luft, während 40 Prozent nachhaltig denken und das E-Bike als Alternative zum Pkw betrachten. 35 Prozent sehen in Elektrorädern auch eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln. 58 Prozent meinten, dass sie E-Bikes generell mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung bringen.