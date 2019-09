Umfrage: Deutsche informieren sich kaum Zum Weltherztag: Mit diesen Tipps schützen Sie Ihr Herz

Am 29. September ist Weltherztag. Seit 2010 informieren an diesem Tag weltweit Veranstaltungen über das Thema Herzgesundheit. Wie wichtig Aufklärung ist, zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von Kantar Emnid: 44 Prozent der Deutschen haben sich demnach noch nie von sich aus zum Thema Herzgesundheit erkundigt. Von einem Arzt wurden sogar nur neun Prozent der Befragten schon einmal darüber informiert. Auch hinsichtlich der Risiken von Herz-Kreislauf-Erkrankungen herrscht Aufklärungsbedarf: Jeder Fünfte weiß beispielsweise nicht, dass eine Herzschwäche, medizinisch Herzinsuffizienz, lebensbedrohlich sein kann, so das Umfrageergebnis.