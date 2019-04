Umfrage des Politikers auf Facebook Zieht Boris Palmer in den "Promi Big Brother"-Container?

Die Reaktionen ließen auch nicht lange auf sich warten: "Ich bin tief bestürzt, dass ein Mensch in so einer verantwortlichen Position diese Diskussion erneut auf so einer negativen Art und Weise anfeuert", schrieb Nelson Müller auf Facebook dazu unter anderem. Rosberg twitterte: "Herr Palmer, Sie wollen spalten & Menschen ausgrenzen. Nicht mit mir. Ich bin Sohn eines Finnen und einer Deutschen. Völkervielfalt liegt in meinen Genen. Ich bin stolz, Teil dieser Kampagne zu sein & bedanke mich bei DB, dass sie diese so umgesetzt hat."