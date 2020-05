Laut einer Studie von Nielsen Sports unter 1.500 Befragten besitzt der Herbstmeister in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein Fanpotenzial von 500.000 in der Zielgruppe von 16 bis 65 Jahren. Mit 13 Prozent Anteil am regionalen Markt ist RB Spitzenreiter vor Bayern München (zwölf Prozent) und Borussia Dortmund (acht Prozent). Auf nationaler Ebene kommt RB auf rund 840.000 Fans.