Umbau zur Fußgängerzone Sendlinger Straße: Stadt fürchtet um kleine Läden

Sendlinger Straße: Die CSU bleibt skeptisch

Der Vorschlag: eine Bestandsaufnahme, jetzt und noch einmal ein Jahr nach der Fertigstellung des Umbaus zur Fußgängerzone. Anschließend könne jährlich an den Stadtrat berichtet werden. Das könne dann als wertvolle Bewertungsgrundlage dienen, wenn über weitere Umwandlungen in Fußgängerzonen an anderer Stelle nachgedacht wird, etwa im weiteren Hackenviertel. Die CSU klingt hier gleich wieder skeptisch: "Die Altstadt als Museum, in dem nur Fußgänger und Touristen unterwegs sind und nur noch Flagship-Stores der internationalen Ketten – wir wollen das nicht", sagt Theiss.