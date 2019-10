Auch in Italien und den USA stehen Werke auf dem Prüfstand. Zwei Werke in den USA und Malaysia sollen darüber hinaus dichtgemacht werden. Weltweit dürften bis 2023 rund 15.000 Jobs von Veränderungen betroffen sein, davon 5.000 in Deutschland, hatte der Dax-Konzern in der Vorwoche mitgeteilt. Bis 2029 dürften sogar 20.000 Stellen betroffen sein, davon 7.000 in Deutschland.