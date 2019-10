Im Januar 2018 musste er zusammen mit den anderen Mietern ausziehen. Das denkmalgeschützte Ruffinihaus, das im Besitz der Stadt ist, wurde grundlegend saniert. In der Zwischenzeit war Drums Laden im Stadtmuseum untergebracht. Eine schwere Zeit, in der er kaum Umsatz gemacht, und die er "nur durch Stammkunden überlebt" habe, wie er erzählt. Jetzt freut er sich, diesen November wieder in das Ruffinihaus einzuziehen – auch wenn ihn der Innenausbau "noch eine kleine sechsstellige Summe" kosten wird.