Wo kommt das Radieschen her – und wo geht es hin?

In dem Lernlabor mit Schwerpunkt Ernährung und Umwelt wird es unter anderem eine "Zirbelstube" geben, eine Art kleines Kino, in dem man Vorführungen lauschen kann oder Vorträgen, außerdem eine Küche, in der die besuchenden Schulklassen zum Beispiel "lernen, dass ein Radieschen aus der Erde kommt und nicht aus dem Supermarkt", erzählt Biotopia-Sprecherin Ulrike Rehwagen, "wie es dann sinnvoll in den Magen kommt und wo es hingeht."

Außerdem gibt es einen großen Bereich für Workshops und Experimente, wo man dann zum Beispiel das Radieschen unter dem Mikroskop untersuchen kann. Das haben die Kinder im Idealfall dann aus einem der Beete draußen gezogen, die zum Biotopia Lab dazugehören – und spazieren danach in den Botanischen Garten. Alles soll zusammenwachsen. Für neue Perspektiven – muss auch nicht überkopf sein.