Um "Normen in Frage zu stellen" David Schwimmers neunjährige Tochter lässt sich den Kopf kahlrasieren

Eines der Fotos zeigt Cleo unter anderem mit einem großen Lächeln im Gesicht, als ihr ihre Mutter einen Elektrorasierer an den Kopf hält. "Die Welt sagt: 'Brennt es nieder und baut es wieder auf' und die Babys hören zu", schrieb Buckman zu den Aufnahmen. "Ich sehe, wie Kinder heute Normen und Standards in einer Weise in Frage stellen, wie wir es nie getan haben, und das gibt mir unter anderem Hoffnung!" Mit ihrem radikalen Look setzt die neunjährige Cleo ein Zeichen für Toleranz sowie Individualität und stellt damit klar, dass sich niemand anpassen oder fügen muss.