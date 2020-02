Um Himmels Willen, ZDFzeit,... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ServusTV, The Dressmaker - Die Schneiderin, Kleinstadtgroteske

Die Überraschung im australischen Städtchen Dungatar ist groß, als Tilly Dunnage (Kate Winslet) nach langer Abwesenheit in ihren Heimatort zurückkehrt. Vor allem die Älteren erinnern sich noch gut, wie Tilly als Kind und vermeintliche Mörderin an einem Mitschüler aus der Gemeinde verstoßen wurde. Inzwischen hat die Australierin als Modeschneiderin in Europa Karriere gemacht. Was ihre wohlhabende Tochter im trostlosen Dungatar will, darüber wundert sich auch Tillys schwer erkrankte Mutter Molly (Judy Davis).