Um Himmels Willen, Spuren des Bösen, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, 3Sat, Spuren des Bösen: Schande

Wien bei Nacht. Die attraktive Universitätsprofessorin Paula Moser, Richard Brocks (Heino Ferch) Nachbarin und Geliebte, verabschiedet sich zärtlich von Richard. Dieser bleibt allein in seiner Wohnung zurück, während Paula in den vierten Stock geht. Ein Unbekannter kann gerade noch in einer Wohnung verschwinden. Er beobachtet Paula durch den Türspion. Hinter ihm liegt eine männliche Leiche. Während Paula in ihre Wohnung geht, zündet der Unbekannte die Leiche an, und das gesamte Haus steht kurze Zeit später in Flammen.