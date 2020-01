Um Himmels Willen, Pandemic, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Tele 5, Pandemic - Tödliche Erreger, Seuchenthriller

Der Tod eines Surfers an Bord schreckt die Flugzeug-Crew auf. Nach der Landung in L.A. stellt Dr. Kayla Martin (Tiffani-Amber Thiessen) das Flugzeug unter Quarantäne. Bald ist klar, dass der Mann an einer Infektion mit dem Virus H3N7 starb. Als Drogenboss Vicente (Michael Massee) mit einem Geschäftsmann aus der Quarantäne flieht, ist schnelles Handeln gefragt.