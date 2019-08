Um Himmels Willen, My Old Lady, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ServusTV, My Old Lady - Eine Erbschaft in Paris, Tragikomödie

Mathias (Kevin Kline) hat von seinem Vater ein altes Haus mitten in Paris geerbt. Für den 50-Jährigen Schriftsteller eine willkommene Gelegenheit, seine desolate finanzielle Situation zu verbessern. Er reist in die französische Hauptstadt, muss dort jedoch feststellen, dass die Villa von einer alten Frau bewohnt ist. Die 92-jährige Mathilde (Maggie Smith) kann auch nicht aus der Wohnung vertrieben werden. Angeblich wäre ihr Mietvertrag unkündbar, zudem hätte Mathilde Anrecht auf eine Leibrente von derzeit 2.400 Euro. Als auch noch Mathildes Tochter Chloé (Kristin Scott Thomas) auftaucht, bekommt der New Yorker es gleich mit zwei feindseligen Französinnen zu tun.