Um Himmels Willen, Malavita, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Super RTL, Malavita - The Family, Mafiakomödie

Eigentlich sind die Manzonis eine fast normale Familie. Wäre Giovanni Manzoni (Robert De Niro) nicht eine große Nummer in der New Yorker Unterwelt gewesen und hätte er nicht eine ganze Reihe konkurrierender Mafiosi auffliegen lassen. Manzoni und seine Frau Maggie (Michelle Pfeiffer) müssen mit ihren Kindern in die Normandie ins Zeugenschutzprogramm flüchten. Die Anpassung der Familie an ihre neue Umgebung verläuft jedoch nicht reibungslos. Auch der knallharte FBI-Agent Stansfield (Tommy Lee Jones), der die Aufsicht übernimmt, kann nicht verhindern, dass die Familie in alte Gewohnheiten zurückfällt.