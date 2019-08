Um Himmels Willen, Harte Hunde, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, kabel eins, Ein perfekter Mord, Psychothriller

Spekulant Steven (Michael Douglas) hat alles, was man sich wünscht - nur eines nicht: Die Treue seiner jungen Frau Emily (Gwyneth Paltrow), die sich mit dem fragwürdigen Künstler David (Viggo Mortensen) vergnügt. Als Steven von dem Verhältnis erfährt, schmiedet er einen perfiden Plan. Er bietet David viel Geld an, damit dieser Emily tötet. So kann er sich rächen und finanziell sanieren: Denn Steven ist bankrott. Brillantes Remake des Hitchcock-Klassikers.