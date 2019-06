Moosburg - Weil er seinen Flug trotz Autobahnsperrung erwischen wollte, hat ein BMW-Fahrer (58) am Samstag sein Auto gewendet und ist gegen die Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse gerauscht. Das berichtet die Polizei Freising. Der Vorfall ereignete sich, nachdem gegen 10.25 Uhr eine Frau (28) mit ihrem Fahrzeug zunächst rechts gegen die Leitplanke gekracht und durch die Wucht des Aufpralls dann links in die Betonleitwand geschleudert war. Wegen des Unfalls und der Landung eines Rettungshubschraubers war die A92 in Richtung Flughafen zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Nord und Moosburg-Süd etwa eine Stunde lang gesperrt.