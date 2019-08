Altstadt - Zwei Personen, die mitten in der Nacht auf einen Baukran klettern: Da kann etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Das dachte sich ein Passant, als er am frühen Freitagmorgen (02:40 Uhr) die beiden am Sendlinger Tor beobachtete. Er informierte eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung.