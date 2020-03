Um "Ängste auszublenden"? Darum ging Bill Clinton die Affäre mit Monica Lewinsky ein

Es ist das Jahr 1998 und Bill Clinton (73, "The President Is Missing"), seines Zeichens der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, sieht sich einem Amtsenthebungsverfahren gegenüber. Der Grund dafür - jener Sexskandal, der als die Lewinsky-Affäre in die Geschichtsbücher einging -, ist selbstredend auch Thema der vierteiligen Doku-Reihe "Hillary" der damaligen First Lady, Hillary Clinton (72). Rund 22 Jahre nach dem Vorfall gibt der Ex-Präsident darin eine Erklärung für seinen Seitensprung an, der durchaus verwundert.