Ulrich Tukur in der Zeitschleife "Murot und das Murmeltier": Diese Filme waren Vorbilder

Seine Klage zog er aber nach einem halben Jahr wieder zurück, eigenen Angaben zufolge um sich einen langwierigen Prozess zu ersparen. Doch auch viele andere Filme arbeiten mit immer wiederkehrenden Sequenzen und Timeloops, in die die Protagonisten meist unfreiwillig geraten und sich daraus wieder befreien müssen. So zum Beispiel auch Tom Cruise (56) im Science-Fiction-Film "Edge of Tomorrow" oder der noch recht neue Horror-Film "Happy Deathday". Eine etwas andere Variante ist in "Source Code" zu bewundern: Dort begibt sich Jake Gyllenhaal (38) dank einer neuen Technologie freiwillig in eine 8-minütige Zeitschleife, um einen Terroranschlag zu verhindern.