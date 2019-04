München - Der perfekte Start in diese für den FC Bayern so wichtige und wegweisende Woche mit dem Meisterschaftsendspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky und AZ-Liveticker) gegen Borussia Dortmund sieht definitiv anders aus: Nachdem er schon das Spiel in Freiburg (1:1) verletzungsbedingt verpasst hatte, fehlte Manuel Neuer auch am Montag im Mannschaftstraining.