Uhren als Accessoire Das sind die neuen Trends im Bereich Armbanduhren

Schwarz ist Trumpf

Eine gänzlich neue Entwicklung auf dem Markt für Armbanduhren stellt der Trend hin zu pechschwarzen Uhren dar. Auch dieser Stil geht in Richtung Minimalismus und deckt sich daher sehr gut mit dem Hang zu kleinen und flachen Modellen. Ist die Armbanduhr nicht etwa silbern oder goldfarben, sondern tiefschwarz, so ist sie zwar ein Hingucker, passt aber dennoch zu jedem Outfit und Anlass. Wenn Sie sich für ein solches Modell interessieren sollten Sie allerdings darauf achten, dass der Kontrast zwischen den Indizes, den Zeigern und dem Blatt gegeben ist. Das ist sowohl in optischer als auch in praktischer Hinsicht ein wichtiges Merkmal.