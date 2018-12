Üppige Dekoration Hand in Hand: Weihnachtsgrüße von Melania und Donald Trump

"Frohe Weihnachten von Präsident Donald J. Trump und First Lady Melania Trump", mit diesem Kommentar schickt das Präsidentenpaar seine Weihnachtsgrüße in die Welt hinaus. Das zugehörige "offizielle Weihnachtsporträt", auf dem es händchenhaltend in der üppig dekorierten Cross Hall des Weißen Hauses in Washington, D.C., steht, entstand demnach am vergangenen Samstag beim Kongressball. Der 72-jährige Präsident postete es auf seinem Twitter-Account.