Mannschaft von Real Madrid in Quarantäne

Bei der Uefa soll es indes Überlegungen geben, die Champions League und Europa League vorübergehend auszusetzen. Das berichtet die spanische "Marca". In einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag erklärte die Uefa, am kommenden Dienstag (17. März), also einen Tag vor dem Bayern-Spiel gegen Chelsea, "Vertreter der 55 Mitgliedsverbände, zusammen mit den Vorständen des Europäischen Klubverbandes und der Europäischen Ligen sowie einem Vertreter der FIFPro" per Videokonferenz zusammenbringen zu wollen. Anschließend werde man eine Erklärung abgeben.