Übungen, Inspirationen, Tipps Minimalismus-Expertin Lina Jachmann: "Aussortieren kann jeder lernen"

Minimalismus ist - einfach mal den Kleiderschrank ausmisten? Falsch gedacht, hinter dem Konzept steckt viel mehr. Wer sich wirklich damit befasst, merkt schnell, dass sich das Prinzip auf das komplette Leben anwenden lässt. Wie das funktioniert, hat Autorin Lina Jachmann im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt. In ihrem neuen Buch "Einfach leben. Der Praxis-Coach" (Knesebeck, 144 Seiten, 18 Euro) gibt die gebürtige Hamburgerin ihren Lesern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Minimalismus und mehr Achtsamkeit an die Hand.