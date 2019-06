Lisa R. ist erleichtert, als sie wieder steht: "Es war echt beängstigend ruhig, im Gleis zu liegen. Aber ich habe etwas fürs Leben gelernt. Jetzt weiß ich, wie ich mein Leben verlängere." Bei einem Sturz von der 96 Zentimeter hohen Bahnsteigkante gibt es übrigens an fast allen S-Bahn-Stationen die Möglichkeit, sich unter die Kante, in den Rettungsschacht zu rollen – und sich in Sicherheit zu bringen.

Lediglich, wer nicht sehen kann, und vielleicht weiter ins Gleis stürzt, lernt die Überlebenstechnik: "Mittig unter dem S-Bahn-Zug". Oben auf dem Bahnsteig ist die größte Gefahr für Blinde, in das große Loch an der Kupplungsstelle zu treten: Dort, wo zwei Triebzüge zusammentreffen.

"Sprechstelle" mit Lautsprecher und Sprechknopf

Lisa R. tastet sich mit ihrem Stock vor – und stochert dann in die Tiefe – damit sie die ganze Dimension des Freiraums erfasst – und ihn nicht verwechselt, etwa mit einer offenen S-Bahn-Tür. Sie findet es "wertvoll", dass sie in Ruhe an einer abgestellten neuen S-Bahn üben kann.

Denn die blinden Münchner müssen sich umstellen: Die 238 Münchner S-Bahn-Züge werden innen bis 2020 modernisiert. 60 Abteile sind bereits neu: Der Tür-Taster ist sensibler, der Einstieg geräumiger. Wer die blaue Rollstuhltaste drückt, zu dem nimmt der Fahrer Kontakt auf.

Außerdem hat jede S-Bahn-Tür jetzt eine "Sprechstelle" mit Lautsprecher und Sprechknopf: DB-Mitarbeiter Werner Bögl: "Keine Scheu. Fahrgäste dürfen den Fahrer kontaktieren, wenn ihnen schlecht wird oder etwas seltsam im Abteil ist."

Lesen Sie auch: S-Bahn-Trasse im Norden - Pendler-Strecke bis 2025