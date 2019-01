Sechs Schichten als Zugabfertiger bei der Bahn liegen in dieser Woche bereits hinter ihm. Am nächsten Sonntagmorgen soll er zum Frühdienst antreten. "Ich war hundemüde", sagt Tobias S. Am Nachmittag entschließt er sich trotzdem noch, in den Keller zu gehen, um Wäsche zu waschen. Er packt den Korb. Die Tür ist kaum ins Schloss gefallen, da schießt ihm der Schreck in die Glieder – kein Schlüssel dabei, ausgesperrt.