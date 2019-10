Eine 82-Jährige lieferte neben Gold und Bargeld im Wert von 20.000 Euro noch ihren Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und ihre Jahres-Mobicard des Nürnberger Verkehrsverbunds ab.

Der zu viereinhalb Jahren Haft verurteilte Kfz-Mechaniker war nach den Feststellungen des Landgerichts innerhalb der Bande für das Abholen des Geldes bei den Opfern zuständig. Zu Gesicht bekamen ihn Babette Bauer und die Geschädigten aber nicht, genauso wenig wie andere am Betrug beteiligte Personen.

200.000 Euro unter der Fußmatte

In den Telefongesprächen hatten sich die Abzock-Opfer aus "Sicherheitsgründen" auch zu abenteuerlichen Übergabemodalitäten überreden lassen. Babette Bauer deponierte fast 200.000 Euro Bargeld in Briefumschlägen unter der Fußmatte vor ihrer Wohnung. Andere Opfer steckten die hohen Bargeldbeträge und das Gold hinter einen vereinbarten Stromkasten oder Autoreifen. Einmal reichte auch eine Papiertüte vor der Tür.

Die Hintermänner des lukrativen Betrugsgeschäfts konnten die Ermittlungsbehörden noch nicht ausfindig machen. Immerhin wurde herausgefunden, dass die Anrufe aus einem Internetcafé in Iszmir erfolgten. Nach Angaben der Nürnberger Staatsanwaltschaft laufen derzeit mehrere ähnliche Ermittlungskomplexe, in denen Spuren in die Türkei führen.