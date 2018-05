"Überwältigende Traurigkeit" Frightened Rabbit: Vermisster Sänger Scott Hutchison ist tot

"Wir lieben dich so so sehr"

Am Donnerstag veröffentlichten Frightened Rabbit einen verzweifelten Hilferuf auf ihrer offiziellen Facebook-Seite: Scott Hutchison werde seit Mittwoch (9. Mai) in Edinburgh vermisst, war dort zu lesen, und dringend gebeten, sich bei seinen Bandkollegen zu melden. Ihr eindringlicher Appell an Scott: "Wir möchten nur, dass du dich besser und sicher fühlst und verstehen es vollkommen, wenn du im Moment einfach nur Zeit für dich selbst benötigst. Wir machen uns Sorgen und lieben dich so so sehr."