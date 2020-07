Gemessen wurde von der Mitte unter der Leitung auf den betroffenen Feldwegen in beide Richtungen 30 Meter. Vor allem in Richtung Gadham gab es bei der elektrischen Feldstärke schlechte Werte, bis zu 12,93 Kilovolt pro Meter (kV/m). Der Grenzwert liegt bei 5 kV/m. "Kleinräumige Überschreitungen" des Grenzwerts bis zu 100 Prozent wären zulässig, so der Gutachter – die Grenzwerte wurden 2013 neu festgelegt, die Leitungen, die davor gebaut wurden haben Bestandsschutz. An mehreren Stellen liege man jedoch bei über 200 Prozent.