Überraschungen beim Wiedersehen Uwe und Iris Abel gewinnen das "Sommerhaus der Stars"

Später am Tag arbeiten Schöpf und Fielding die Geschehnisse während des Spiels weiter auf. Es ging hoch her, bis bei Fielding bittere Tränen flossen. "Warum musst du immer so gemein zu mir sein?", fragte sie. Eine Aussprache folgte, aber so richtig schien das Thema noch nicht vom Tisch. Das fanden ihre Kontrahenten natürlich gut. "Dieser Streit sei schließlich gut für alle anderen, erkannte Frank Fussbroich (50).

Im zweiten Halbfinale wurde es dreckig

Am nächsten Tag war aber schon wieder alles vergessen und Schöpf und Fielding starten gut gelaunt und siegessicher in das nächste Halbfinale. Dabei schwebten die Damen an Seilen befestigt in luftiger Höhe über einem Matschloch. Die Männer bekamen Fragen gestellt und mussten einschätzen, wie viele richtige Antworten ihre Damen geben könnten. Dann wurde geboten: Die Frau des Höchstbietenden durfte antworten. Waren die Antworten falsch, landeten die Frauen in dem Matschloch. Wer dreimal abstürzte, war raus.

Frank Fussbroich hatte dabei seine Frau Elke (51) offenbar mehrfach deutlich überschätzt. Sie stürzte dreimal ab, damit waren sie raus und das Finale stand fest: Uwe und Iris Abel forderten Patrick Schöpf und Shawne Fielding heraus.

Ein wahres Herzschlagfinale

Dann war es so weit: Das Finale stand bevor. Dabei mussten die Paare gemeinsam ein überdimensionales Bild von ihnen zusammen puzzeln. Fielding und Schöpf hatten dabei lange die Nase vorne, mussten sich dann aber in einem wahren Herzschlagfinale Uwe und Iris geschlagen gaben, die sich ruhig und zielgerichtet das Preisgeld von 50.000 Euro sicherten.

Wiedersehen sorgt für Überraschungen

Das große Wiedersehen im Anschluss sorgte dann für die ein oder andere Überraschung. Micaela Schäfer (34, "Venus") und Felix Steiner (33), die sich direkt nach der Show trennten, gaben bekannt: "Wir nähern uns wieder an." Der Beziehungsstatus sei undefiniert. Während der Show hätten sich beide nicht mit Ruhm bekleckert, aber jetzt wolle man es noch mal versuchen.

Und auch Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) und seine Ex Bobby Anne Baker (48) nutzen das Wiedersehen, um schmutzige Wäsche zu waschen. Baker fühle sich benutzt und würde Wollersheim deshalb "tiefgründig hassen". Dieser zeigte hingegen gar kein Verständnis. Er bereue nichts und damit sei das Thema damit erledigt.